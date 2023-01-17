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Кудряшов Василий

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

30.12.1890

Дата смерти

19.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890

Отец: Кудряшов (в Рс Фамилии Нет) Леонтий

Мать: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
с. Старый Город Темниковского уезда Тамбовской губ.
Работа или профессия
Между 1910 и 1922
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Священник | Тамбов, Спасо-Преображенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
20.08.1916

Дочь: Ираида

Мать ребёнка: Мария

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Арест
1922
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
За "сокрытие церковных ценностей от советской власти". суд по делу о сокрытии церковных ценностей. Обвинение было предъявлено епископу Зиновию, кафедральному протоиерею Т.В.Поспелову, священнику Васил... Показать все
Работа или профессия
С 1922
О. Василий обновленчества не принял, поэтому был уволен от службы в соборе. Из воспоминаний Марии Витальевны Тепниной: "Во время "обновленчества" я была еще в Тамбове. Все священники должны были подписаться под распоряжениями "обновленцев", то есть дать свое согласие на то, что Церковь теперь будет идти новым путем содействия советской власти. Конечно, "неподписавшихся" было очень немного, но их сразу не репрессировали, просто исключали. Церкви закрывались и передавались "красной" церкви. На своих местах оставались только те, которые подписывали. Мой первый духовный отец, о.Василий Кудряшов, служил у себя на дому... "
Служил тайно на дому | О. Василий обновленчества не принял, поэтому был уволен от службы в соборе. Из воспоминаний Марии Витальевны Тепниной: "Во время "обновленчества" я была еще в Тамбове. Все с... Показать все
Осуждение
1933
Второй раз, ст. 58/10
Арест
10.06.1937
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
В третий раз. Обвинение: участии в к. -р. террористической организации в Дмитлаге. Дело р-11637 (в тамбовском архиве уфсб)
Работа или профессия
По 1937
Дмитров, Дмитровский, Московская область
фельдшер в центральном лазарете Дмитровского ИТЛ НКВД. | Дмитровский ИТЛ НКВД.
Реабилитация осужденного
06.03.1957
СКУД Верховного суда СССР
СКУД Верховного суда СССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
19.08.1937
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Донское кладбище
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