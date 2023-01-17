Работа или профессия

С 1922

О. Василий обновленчества не принял, поэтому был уволен от службы в соборе. Из воспоминаний Марии Витальевны Тепниной: "Во время "обновленчества" я была еще в Тамбове. Все священники должны были подписаться под распоряжениями "обновленцев", то есть дать свое согласие на то, что Церковь теперь будет идти новым путем содействия советской власти. Конечно, "неподписавшихся" было очень немного, но их сразу не репрессировали, просто исключали. Церкви закрывались и передавались "красной" церкви. На своих местах оставались только те, которые подписывали. Мой первый духовный отец, о.Василий Кудряшов, служил у себя на дому... "