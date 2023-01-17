Калбесин (Петров) Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения06.12.1839
Дата смерти05.08.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1839
Крещение
07.12.1839
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Тимофей Петровъ Добряковъ и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Марья Александрова Гарбунова | Казанская церковь
Смерть
05.08.1840
Причина смерти: отъ поноса
Похороны
07.08.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви