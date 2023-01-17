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Калбесин (Петров) Николай Васильев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.12.1839

Дата смерти

05.08.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1839

Отец: Калбесин (петров) Василий Михайлов

Мать: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.12.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Тимофей Петровъ Добряковъ и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Марья Александрова Гарбунова | Казанская церковь
Смерть
05.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ поноса
Похороны
07.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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