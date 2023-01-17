(Столбова) Варвара Гудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Варвара Гудина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Столбов Нестер Александрович

Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Столбова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Столбов Никита Александрович

Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Столбов Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Александр Парфенович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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