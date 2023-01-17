(Столбова) Варвара Гудина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Столбов Нестер Александрович
Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Столбова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Столбов Никита Александрович
Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Столбов Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Столбов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Столбов Александр Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область