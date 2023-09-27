Камазова Василиса (Васса) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Камазов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Камазов Никандр Семенович
Отец ребёнка: Камазов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Камазов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858