Камазова Василиса (Васса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамазова Василиса (Васса) Ивановна

Камазова Василиса (Васса) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1786 и 1787 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Камазов Петр Семенович

Отец ребёнка: Камазов Семен Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Камазов Никандр Семенович

Отец ребёнка: Камазов Семен Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Камазов Семен Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камазов Семен Иванович

Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close