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Бутенко (Надёжкина) Нина Васильевна
Бутенко (Надёжкина) Нина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1937
Пол
Женский
Отец
Надёжкин Василий Семенович
1901 г.р.
Мать
Надёжкина (Таркашкина) Федора Кузминична
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937
Отец:
Надёжкин Василий Семенович
Мать:
Надёжкина Федора Кузминична
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