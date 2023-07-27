Бутенко (Надёжкина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко (Надёжкина) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937

Отец: Надёжкин Василий Семенович

Мать: Надёжкина Федора Кузминична

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