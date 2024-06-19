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Иванов Варлам Игнатьевич

Место рождения

Чановский район, Новосибирская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Иванов Игнат

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Федор Варламович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Евдокия Варламовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин- средняк
Рождение ребёнка
02.08.1910

Сын: Иванов Григорий Варламович

Мать ребёнка: Иванова Ксенья Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Иван Варламович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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