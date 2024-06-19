Иванов Варлам Игнатьевич
Место рожденияЧановский район, Новосибирская область
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Иванов Игнат
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Евдокия Варламовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин- средняк
Рождение ребёнка
02.08.1910
Сын: Иванов Григорий Варламович
Мать ребёнка: Иванова Ксенья Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно