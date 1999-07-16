Синегорская - Слижикова (Слижикова) Людмила Яковлевна
Место рожденияг. Верхотурье Свердловской области
Дата рождения20.09.1924
Дата смерти16.07.1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924
Отец: Слижиков Яков Евстафьевич
г. Верхотурье Свердловской области
Рождение ребёнка
09.07.1951
Дочь: Давыдова -Синегорская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Синегорский Иван Тимофеевич
Смерть
16.07.1999