Синегорская - Слижикова (Слижикова) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегорская - Слижикова (Слижикова) Людмила Яковлевна

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Место рождения

г. Верхотурье Свердловской области

Дата рождения

20.09.1924

Дата смерти

16.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924

Отец: Слижиков Яков Евстафьевич

Мать: не указана

г. Верхотурье Свердловской области
Рождение ребёнка
09.07.1951

Дочь: Давыдова -Синегорская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Синегорский Иван Тимофеевич

Смерть
16.07.1999
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