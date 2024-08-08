Григорьев Яков Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Яков Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камские Поляны, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Григорьев Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Григорьева Анастасия Климентова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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