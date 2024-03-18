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Будаев Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1932

Дата смерти

02.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932

Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич

Мать: Козырева Феодора Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
29.04.1955

Сын: Будаев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.09.1957

Дочь: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна

Могилев, Могилёвская область
Смерть
02.01.1984

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