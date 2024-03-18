Будаев Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1932
Дата смерти02.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1955
Сын: Будаев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1957
Дочь: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна
Смерть
02.01.1984