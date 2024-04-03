Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Волохов Митрофан

Мать: Волохова Домина

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1895

Муж: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Дегтярев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Золотых (Дегтярёва) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Дегтярёв Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Терехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
05.07.1904

Дочь: Хмелевская (Дегтярёва) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
26.11.1906

Сын: Дегтярёв Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дегтярёв Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Дегтярёв Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Волобуева (Дегтярёв) Наталья

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Рождение ребёнка
08.08.1915

Сын: Дегтярёв Владимир

Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович

Смерть
1961
Курский район деревня Малахово
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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