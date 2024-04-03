Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Волохов Митрофан
Мать: Волохова Домина
Сын: Дегтярев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Дочь: Золотых (Дегтярёва) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Сын: Дегтярёв Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Дочь: Терехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Дочь: Хмелевская (Дегтярёва) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Сын: Дегтярёв Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Дочь: Волобуева (Дегтярёв) Наталья
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович
Сын: Дегтярёв Владимир
Отец ребёнка: Дегтярёв Дмитрий Кирсанович