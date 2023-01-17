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Корсаков Иван Емельянович

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Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1869

Отец: Корсаков Емельян Дмитриевич

Мать: Корсакова Марья Владимировна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.11.1916

Дочь: Помыткина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Корсаков Борис Иванович

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
26.03.1924

Сын: Корсаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Корсакова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Корсаков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корсакова Римма Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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