Корсаков Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения22.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1869
Рождение ребёнка
15.11.1916
Дочь: Помыткина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1918
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
26.03.1924
Сын: Корсаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Корсакова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Корсаков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Корсакова Римма Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно