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Головин Григорий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Головин Антон Григорьевич

Мать: Головина Неонилла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Гликерия Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Головин Захарий Григорьевич

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Головин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Головин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Головина) Стефанида Григорьевна

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Головина) Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Головин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Головина) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Головин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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