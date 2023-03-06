Головин Григорий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Головин Захарий Григорьевич
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Головин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Головин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Головина) Стефанида Григорьевна
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Головина) Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Головин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Головина) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Головин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Головина Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно