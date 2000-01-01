Савина Людмила Марксовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1955
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1978
Дочь: Артёмова Альбина Викторовна
Отец ребёнка: Савин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1980
Дочь: Савина Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Савин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно