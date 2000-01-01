Савина Людмила Марксовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Людмила Марксовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1955

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1978

Дочь: Артёмова Альбина Викторовна

Отец ребёнка: Савин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1980

Дочь: Савина Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Савин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Виктор Иванович

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