Щукин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Василий

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: Волкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Щукина Анна Тихоновна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Щукина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Марья Васильевна

Мать ребёнка: Щукина Анна Тихоновна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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