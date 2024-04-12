Щукин Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Волкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Щукина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Щукина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Марья Васильевна
Мать ребёнка: Щукина Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно