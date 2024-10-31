Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Буров Онуфрий Федорович

Отец ребёнка: Буров Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: (Бурова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Буров Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.02.1913

Дочь: (Бурова) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Буров Федор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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