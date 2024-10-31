Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Буров Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: (Бурова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Буров Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.02.1913
Дочь: (Бурова) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Буров Федор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно