Дмитриева Матрена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Дмитриев Николай Никитович
Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Наталья Никитчна
Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович
Смерть
Неизвестно