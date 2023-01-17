Дмитриева Матрена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Матрена Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Дмитриев Федор Никитович

Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Дмитриев Николай Никитович

Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Наталья Никитчна

Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев Никита Иванович

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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