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Грязнов Семен Федорович

Место рождения

Парфёновка, Самарская, Россия

Дата рождения

17.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881

Отец: Грезнев Симеон Кузмич

Мать: Грезнева Анна Григорьевна

Парфёновка, Самарская, Россия
Родился у Семена Кузмича Грезнева и Анны Григорьевны. Почему потом Федорович?
Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Грязнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Грязнов Федор Семенович

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
04.12.1900

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Грязнов Георгий Семенович

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Грязнов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
27.03.1909

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Грязнов Павел Семенович

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1915

Сын: Грязнов Николай Семенович

Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна

Парфёновка, Самарская, Россия
Смерть
Неизвестно
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