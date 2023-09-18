Грязнов Семен Федорович
Место рожденияПарфёновка, Самарская, Россия
Дата рождения17.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881
Отец: Грезнев Симеон Кузмич
Парфёновка, Самарская, Россия
Родился у Семена Кузмича Грезнева и Анны Григорьевны. Почему потом Федорович?
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
28.10.1899
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1900
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Грязнов Георгий Семенович
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1907
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.1913
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1915
Сын: Грязнов Николай Семенович
Мать ребёнка: Грязнова Евдокия Андреевна
Парфёновка, Самарская, Россия
Смерть
Неизвестно