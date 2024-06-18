Чернышова (Кириллова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Петр Митрофанович

Мать: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева (Чернышова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Мария Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буравлева (Чернышова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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