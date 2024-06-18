Чернышова (Кириллова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева (Чернышова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Мария Степановна
Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буравлева (Чернышова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Чернышов Степан Гаврилович
Смерть
Неизвестно