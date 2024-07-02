Воробьев Иван Егорович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Рождение ребёнка
05.08.1924

Дочь: Лапина (Воробьева) Елена Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1951

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