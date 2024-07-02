Воробьев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Рождение ребёнка
05.08.1924
Дочь: Лапина (Воробьева) Елена Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1951