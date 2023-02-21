Сергей Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 Сергей Фёдоров сын вдов (по последней ревизии написаны были лета 54) Умре 1779 3 ревизия ~1761-54=1707
Рождение ребёнка
1734
Сын: Самсон Сергеев
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Самсон (по последней ревизии написаны были лета 29) 48=1734
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Сергеев
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Андриян Сергеев сын (по последней ревизии написаны были лета 12) 31=1751
Смерть
1779
РС-1782 Сергей Фёдоров сын вдов (по последней ревизии написаны были лета 54) Умре 1779