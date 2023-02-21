Сергей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Фёдоров

Сергей Фёдоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 Сергей Фёдоров сын вдов (по последней ревизии написаны были лета 54) Умре 1779 3 ревизия ~1761-54=1707
Рождение ребёнка
1734

Сын: Самсон Сергеев

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Самсон (по последней ревизии написаны были лета 29) 48=1734
Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Андриян Сергеев сын (по последней ревизии написаны были лета 12) 31=1751
Смерть
1779
РС-1782 Сергей Фёдоров сын вдов (по последней ревизии написаны были лета 54) Умре 1779
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close