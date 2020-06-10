Руденко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Палий Иван Яковлевич

Мать: Палий Елизавета Елисеевна

Рождение ребёнка
19.09.1954

Дочь: Гребенщикова Нина Павловна

Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букрина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Владимир Павлович

Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Николай Павлович

Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович

Смерть
20
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