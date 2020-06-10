Руденко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Палий Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1954
Дочь: Гребенщикова Нина Павловна
Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букрина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Владимир Павлович
Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руденко Павел Тарасович
Смерть
20