Ловыгин Федор Михеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1880
По жениху: Василий Дмитриевич и Фёдор Степанович Ловыгины, крестьяне д. Васильево По невесте: Иван Антипович и Тимофей Степанович Паутовы, крестьяне д. Борисово
Смерть
Неизвестно