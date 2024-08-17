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Ловыгин Федор Михеевич

Место рождения

Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.02.1880

Жена: Ловыгина (Паутова) Фекла Титовна

По жениху: Василий Дмитриевич и Фёдор Степанович Ловыгины, крестьяне д. Васильево По невесте: Иван Антипович и Тимофей Степанович Паутовы, крестьяне д. Борисово
Смерть
Неизвестно

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