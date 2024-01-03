Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Семён

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волхонский Семён

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волхонский Семён

Смерть
1940

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