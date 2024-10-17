Кириллова (Ведышева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Ведышева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Ведышев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1857 ст.

Муж: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/69
Восприемник
11.03.1857 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/17
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.

Дочь: (Кириллова) Агапия Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 6
Восприемник
16.06.1862 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 23
Рождение ребёнка
26.09.1863 ст.

Дочь: (Кириллова) Устинья Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 37
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.

Дочь: (Кириллова) Стефанида Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/33
Рождение ребёнка
29.03.1867 ст.

Дочь: (Кириллова) Ирина Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/98
Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.

Дочь: (Кириллова) Александра Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/49
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.

Дочь: (Кириллова) Матрена Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/196
Рождение ребёнка
11.01.1871 ст.

Дочь: (Кириллова) Мелания Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/76
Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.

Дочь: (Кириллова) Анна Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/6
Рождение ребёнка
29.08.1874 ст.

Дочь: (Кириллова) Наталья Флоровна

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/68
Рождение ребёнка
18.04.1877 ст.

Сын: Кириллов Иван Флорович

Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/115
Смерть
Неизвестно

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