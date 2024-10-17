Кириллова (Ведышева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Ведышев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1857 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/69
Восприемник
11.03.1857 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/17
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.
Дочь: (Кириллова) Агапия Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
ГАРТ 6
Восприемник
16.06.1862 ст.
ГАРТ 23
Рождение ребёнка
26.09.1863 ст.
Дочь: (Кириллова) Устинья Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
ГАРТ 37
Рождение ребёнка
11.11.1864 ст.
Дочь: (Кириллова) Стефанида Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/33
Рождение ребёнка
29.03.1867 ст.
Дочь: (Кириллова) Ирина Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/98
Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.
Дочь: (Кириллова) Александра Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/49
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.
Дочь: (Кириллова) Матрена Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/196
Рождение ребёнка
11.01.1871 ст.
Дочь: (Кириллова) Мелания Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/76
Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.
Дочь: (Кириллова) Анна Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/6
Рождение ребёнка
29.08.1874 ст.
Дочь: (Кириллова) Наталья Флоровна
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/68
Рождение ребёнка
18.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Кириллов Флор Кузьмич
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/115
Смерть
Неизвестно