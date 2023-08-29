Лоскутова (Таныгина) Ольга Васильевна
Место рожденияп. Коноштрат Кузнецовской волости
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
23.05.1911 ст.
Жених, 18 лет. Невеста Кузнецовской волости п. Коноштрата Василия Иванова Таныгина дочь девица Ольга, 19 лет. Поручители: по жениху: Григорий Иудин Лоскутов и Иван Федоров Лоскутов; по невесте: Илья И... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1914 ст.
Сын: Лоскутов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иудин
7.02.1914 г. крещение. Восприемники: Павел Федоров Лоскутов. Л. 236 об.-237.
Смерть
Неизвестно