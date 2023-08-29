Лоскутова (Таныгина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Таныгина) Ольга Васильевна

Место рождения

п. Коноштрат Кузнецовской волости

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Коноштрат Кузнецовской волости
Бракосочетание
23.05.1911 ст.

Муж: Лоскутов Михаил Иудин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених, 18 лет. Невеста Кузнецовской волости п. Коноштрата Василия Иванова Таныгина дочь девица Ольга, 19 лет. Поручители: по жениху: Григорий Иудин Лоскутов и Иван Федоров Лоскутов; по невесте: Илья И... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1914 ст.

Сын: Лоскутов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иудин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
7.02.1914 г. крещение. Восприемники: Павел Федоров Лоскутов. Л. 236 об.-237.
Смерть
Неизвестно
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