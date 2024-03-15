Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна
Место рожденияАмурская область, Свободненский район, с. Заган
Дата рождения18.05.1915
Дата смерти04.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1938
Дочь: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
16.03.1940
Сын: Костюченко Иван
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
17.10.1941
Сын: Костюченко Владимир
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
06.06.1944
Сын: Костюченко Федор
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
26.04.1948
Сын: Костюченко Валентин
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
27.03.1950
Дочь: Худолей (Костюченко) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
14.02.1952
Сын: Костюченко Николай
Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович
Рождение ребёнка
03.12.1953
Рождение ребёнка
28.10.1955
Рождение ребёнка
08.11.1957
Смерть
04.12.1984
Похороны
Неизвестно