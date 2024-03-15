Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна

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Место рождения

Амурская область, Свободненский район, с. Заган

Дата рождения

18.05.1915

Дата смерти

04.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
05.02.1938

Дочь: Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
16.03.1940

Сын: Костюченко Иван

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
17.10.1941

Сын: Костюченко Владимир

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
06.06.1944

Сын: Костюченко Федор

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
26.04.1948

Сын: Костюченко Валентин

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
27.03.1950

Дочь: Худолей (Костюченко) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
14.02.1952

Сын: Костюченко Николай

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
03.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
28.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Рождение ребёнка
08.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюченко Иван Данилович

Смерть
04.12.1984
Похороны
Неизвестно

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