Уховцева (Сушкина) Параскева С
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти13.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1904
Дочь: Петрова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Уховцев Матвей
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.
Дочь: Лизунова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Уховцев Матвей
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Уховцева Евпраксия Матвеевна
Отец ребёнка: Уховцев Матвей
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Уховцев Матвей
Смерть
13.01.1953
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область