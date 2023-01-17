Уховцева (Сушкина) Параскева С — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уховцева (Сушкина) Параскева С

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

13.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1904

Дочь: Петрова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Уховцев Матвей

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.

Дочь: Лизунова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Уховцев Матвей

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Уховцева Евпраксия Матвеевна

Отец ребёнка: Уховцев Матвей

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Уховцев Леонид Матвеевич

Отец ребёнка: Уховцев Матвей

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.01.1953
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
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