Кречетов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кречетов Александр Михайлович

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

26.08.1885

Дата смерти

26.12.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1903
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1922 по 1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1948
Баку, Азербайджан
Смерть
26.12.1948
Баку, Азербайджан
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