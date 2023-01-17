Кречетов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.08.1885
Дата смерти26.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1922 по 1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1948
Баку, Азербайджан
Смерть
26.12.1948
Баку, Азербайджан