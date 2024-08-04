Кутиков Михаил работал на скороходе
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутиков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутиков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутикова) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана