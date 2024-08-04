Кутиков Михаил работал на скороходе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутиков Михаил работал на скороходе

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутиков неизв

Мать: Кутикова (Голодец) старшая Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутиков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутиков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутикова) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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