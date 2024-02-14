Хузяшев Камалетдин
Место рожденияд. Татарское (Малое) Маматкозино, Ташёвская волость Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1828
Дата смерти16.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Хузяшев Назмутдин
Мать: Шарипзямиля Хусаинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибимигруй Халитова
Рождение ребёнка
22.04.1878
Сын: Хузяшев Зиятдин
Мать ребёнка: Бибимигруй Халитова
Рождение ребёнка
25.08.1886
Сын: Хузяшев Мирхайдар
Мать ребёнка: Бибимигруй Халитова
Смерть
16.02.1905