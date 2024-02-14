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Хузяшев Камалетдин

Место рождения

д. Татарское (Малое) Маматкозино, Ташёвская волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хузяшев Назмутдин

Мать: Шарипзямиля Хусаинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибимигруй Халитова

Рождение ребёнка
22.04.1878

Сын: Хузяшев Зиятдин

Мать ребёнка: Бибимигруй Халитова

Рождение ребёнка
25.08.1886

Сын: Хузяшев Мирхайдар

Мать ребёнка: Бибимигруй Халитова

Смерть
16.02.1905

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