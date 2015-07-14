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Шелестов Степан Ефимович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

14.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2015

Отец: Шелестов Ефим Александрович

Мать: Шелестова Зарема Юнировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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