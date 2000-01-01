Астраханцева Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Астраханцев Панфил Борисович
Отец ребёнка: Астраханцев Борис Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1874
Сын: Астраханцев Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Астраханцев Борис Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно