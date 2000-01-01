Астраханцева Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Параскева Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Астраханцев Панфил Борисович

Отец ребёнка: Астраханцев Борис Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1874

Сын: Астраханцев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Астраханцев Борис Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Борис Семёнович

Смерть
Неизвестно
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