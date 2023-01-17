Сальникова Марфа Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1842 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком 45 лет невеста: д.Кожуховки после 12-летнего отсутствия 1-го мужа
Смерть
Неизвестно