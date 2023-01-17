Сальникова Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Марфа Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1842 ст.

Муж: Сальников Фолимон Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком 45 лет невеста: д.Кожуховки после 12-летнего отсутствия 1-го мужа
Смерть
Неизвестно
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