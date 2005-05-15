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Шлейхер Иван Романович

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Место рождения

Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково

Дата рождения

12.06.1937

Дата смерти

05.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Шлейхер Роман Иванович

Мать: Шлейхер Магдалена Ивановна

Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Бракосочетание
05.01.1960

Жена: Шлейхер Галина Сидоровна

Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Смерть
05.05.1971
Узбекская ССР, г. Ташкент
Похороны
Неизвестно
Узбекская ССР, г. Ташкент
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