Шлейхер Иван Романович
Место рожденияКурганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Дата рождения12.06.1937
Дата смерти05.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Отец: Шлейхер Роман Иванович
Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Бракосочетание
05.01.1960
Жена: Шлейхер Галина Сидоровна
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Смерть
05.05.1971
Узбекская ССР, г. Ташкент
Похороны
Неизвестно
Узбекская ССР, г. Ташкент