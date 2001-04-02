Чекалов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1912 ст.
Дата смерти02.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912 ст.
Крещение
12.07.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932
Военная служба
С 1934 по 29.03.1946
11.1934 - 11.1936 103 отд. дивизион войск МВД, стрелок | 1936 уволен в запас | 1911 призыв по мобилизации | 06.1941 - 03.1942 422 стр. полк, стрелок | 20.03.1942 - 06.04.1945 в плену в Германии | 04.1... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1935
Рождение ребёнка
19.07.1947
Рождение ребёнка
08.06.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Вера Тимофеевна
Смерть
02.04.2001