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Чекалов Иван Васильевич

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

10.07.1912 ст.

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912 ст.

Отец: Чекалов Василий Фёдорович

Мать: Чекалова Марфа Максимовна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
12.07.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Вера Тимофеевна

Военная служба
С 1934 по 29.03.1946
11.1934 - 11.1936 103 отд. дивизион войск МВД, стрелок | 1936 уволен в запас | 1911 призыв по мобилизации | 06.1941 - 03.1942 422 стр. полк, стрелок | 20.03.1942 - 06.04.1945 в плену в Германии | 04.1... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Вера Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Вера Тимофеевна

Смерть
02.04.2001
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