Качаев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикунова (Качаева) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Качаева (Баровская) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1973
Сын: Качаев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Качаева (Баровская) Людмила Николаевна
Бражное, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно