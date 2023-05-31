Качаев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качаев Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качаев Виктор

Мать: Качаева (Когутовская) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикунова (Качаева) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Качаева (Баровская) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1973

Сын: Качаев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Качаева (Баровская) Людмила Николаевна

Бражное, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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