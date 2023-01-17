Железцов Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти29.05.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Железцов Григорий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.05.1917 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Умер в возрасте 62 лет. От старости. Похоронен 01.06.1917г.