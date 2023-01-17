Железцов Павел Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железцов Павел Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

29.05.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Железцов Григорий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.05.1917 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Умер в возрасте 62 лет. От старости. Похоронен 01.06.1917г.
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