Воробьев Николай Васильевич 26.06.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Николай Васильевич

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Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

26.06.1957

Дата смерти

28.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957

Отец: Воробьев Василий Романович

Мать: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Анга, Россия
Бракосочетание
06.09.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
31.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Байкалово, Россия
Рождение ребёнка
12.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхоленск, Россия
Смерть
28.04.2012
Верхоленск, Россия
Похороны
03.05.2012
с.Анга Качугского района Иркутской области

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