Воробьев Николай Васильевич
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения26.06.1957
Дата смерти28.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957
Анга, Россия
Бракосочетание
06.09.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
31.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Байкалово, Россия
Рождение ребёнка
12.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхоленск, Россия
Смерть
28.04.2012
Верхоленск, Россия
Похороны
03.05.2012
с.Анга Качугского района Иркутской области