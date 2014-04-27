Тихонов Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Место жительства
Неизвестно
с. Новая Ида, Боханский р-он, Иркутская обл, РФ
Рождение ребёнка
18.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.04.2014
с. Скороход, Боханский р-он, Иркутская обл, РФ