Тихонов Валерий Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихонов Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Место жительства
Неизвестно
с. Новая Ида, Боханский р-он, Иркутская обл, РФ
Рождение ребёнка
18.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.2014
с. Скороход, Боханский р-он, Иркутская обл, РФ

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