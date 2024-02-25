Гончарик Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарик Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончарик Леонид Павлович

Мать ребёнка: Гончарик Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончарик Павел Павлович

Мать ребёнка: Гончарик Анастасия

Рождение ребёнка
07.05.1956

Сын: Гончарик Владимир Павлович

Мать ребёнка: Гончарик Анастасия

Смерть
Неизвестно

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