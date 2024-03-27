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Османов Абубякер

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Муслимов Осман

Мать: Гульгуня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салеха

Рождение ребёнка
1828

Сын: Абубякиров Биктимир

Мать ребёнка: Салеха

Рождение ребёнка
1830

Сын: Абубякиров Хамидулла

Мать ребёнка: Салеха

Рождение ребёнка
1832

Сын: Абубякиров Хабибулла

Мать ребёнка: Салеха

Смерть
Неизвестно

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