Османов Абубякер
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Муслимов Осман
Мать: Гульгуня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салеха
Рождение ребёнка
1828
Сын: Абубякиров Биктимир
Мать ребёнка: Салеха
Рождение ребёнка
1830
Сын: Абубякиров Хамидулла
Мать ребёнка: Салеха
Рождение ребёнка
1832
Сын: Абубякиров Хабибулла
Мать ребёнка: Салеха
Смерть
Неизвестно