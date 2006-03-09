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Надеева Валерия Витальевна
Надеева Валерия Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2006
Пол
Женский
Отец
Надеев Виталий Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Надеева Людмила Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2006
Отец:
Надеев Виталий Сергеевич
Мать:
Надеева Людмила Александровна
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