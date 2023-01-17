Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиПосле 1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Отец: Иван Фомич младший
Мать: Степанида Ивановна
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Бракосочетание
04.11.1836 ст.
Жена: Татьяна Самуйлова
ц. Св. Первоверховных апостолов Петра и Павла (д.Петропавлово/д.Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Никита Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова
ц. Петропавловская (с. Петропавлово). Крепостная девица вотчины Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Александра Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Агриппина Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова
Смерть
После 1857 ст.