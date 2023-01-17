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Егор Иванов

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Место рождения

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

После 1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Иван Фомич младший

Мать: Степанида Ивановна

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Бракосочетание
04.11.1836 ст.

Жена: Татьяна Самуйлова

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Св. Первоверховных апостолов Петра и Павла (д.Петропавлово/д.Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Никита Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Петропавловская (с. Петропавлово). Крепостная девица вотчины Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Александра Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Агриппина Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Самуйлова

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
После 1857 ст.
Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
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