Копылова Пелагея Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Копылов Петр Титович
Отец ребёнка: Копылов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Копылова Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Копылов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Копылов Иван Титович
Отец ребёнка: Копылов Тит Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Тит Иванович
Смерть
Неизвестно