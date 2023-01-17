Копылова Пелагея Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Пелагея Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Копылов Петр Титович

Отец ребёнка: Копылов Тит Иванович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Копылова Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Копылов Тит Иванович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1723

Сын: Копылов Иван Титович

Отец ребёнка: Копылов Тит Иванович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Тит Иванович

Смерть
Неизвестно
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