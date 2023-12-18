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Гультяева Евдокия Николаевна

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.05.1877 ст.

Муж: Гультяев Тарас Илларионович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.

Сын: Гультяев Емельян Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Илларионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1882 ст.

Сын: Гультяев Наум Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Илларионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гультяев Яков Тарасович

Отец ребёнка: Гультяев Тарас Илларионович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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