Гультяева Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1878 ст.
Сын: Гультяев Емельян Тарасович
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Илларионович
Рождение ребёнка
01.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Илларионович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Гультяев Тарас Илларионович
Смерть
Неизвестно