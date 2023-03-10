Дубовик (Некочайлова) Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Некочайлов Василий Неизвестно
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
24.01.1893
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница Соборно-Троицкая церк., 1893
Рождение ребёнка
14.03.1893
Сын: Дубовик Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Дубовик Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Рождение ребёнка
14.04.1899
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
21.10.1905
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
21.09.1913
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
01.07.1915
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
Неизвестно