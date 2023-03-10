Дубовик (Некочайлова) Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Некочайлова) Гликерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Некочайлов Василий Неизвестно

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница Соборно-Троицкая церк., 1893
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Дубовик Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Дубовик Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Рождение ребёнка
14.04.1899

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
21.10.1905

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
21.09.1913

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
01.07.1915

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Дубовик Герасим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
Неизвестно

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