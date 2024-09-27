Спиридонов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Павел

Место рождения

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Степанов Спиридон

Мать: Андреева Гликерия

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Островно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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