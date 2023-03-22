Кириллова (---) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.
Дочь: Анна Андрияновна
Отец ребёнка: Кириллов Андриян Федорович
Рождение ребёнка
17.08.1879 ст.
Дочь: Наталья Андрияновна
Отец ребёнка: Кириллов Андриян Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.
Дочь: Ефросинья Андрияновна
Отец ребёнка: Кириллов Андриян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно