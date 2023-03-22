Кириллова (---) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (---) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.

Дочь: Анна Андрияновна

Отец ребёнка: Кириллов Андриян Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1879 ст.

Дочь: Наталья Андрияновна

Отец ребёнка: Кириллов Андриян Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.

Дочь: Ефросинья Андрияновна

Отец ребёнка: Кириллов Андриян Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Андриян Федорович

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