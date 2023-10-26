Демидова Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Екатерина Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Демидов Демид Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Демидов Никита Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Демидов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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