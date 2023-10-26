Демидова Екатерина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Демидов Николай Евдокимович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Демидов Никита Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Евдокимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Демидов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Евдокимович
Смерть
Неизвестно