Соколова (Ткачёва) Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1936
Дата смерти30.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Константин Николаевич
Петровка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
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Смерть
30.06.1984