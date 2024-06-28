Соколова (Ткачёва) Галина Дмитриевна 01.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Ткачёва) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

01.09.1936

Дата смерти

30.06.1984

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936

Отец: Ткачёв Дмитрий Лукьянович

Мать: Ткачёва (Козьменко) Марфа Карповна

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Константин Николаевич

Петровка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
30.06.1984
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область

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